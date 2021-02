Le 18 et le 21 février, les Red Flames affronteront les Pays-Bas et l'Allemagne en amical dans une campagne de promotion en vue de la candidature conjointe du Mondial 2027 (appelée Three Nations, One Goal).

Pour ces deux rendez-vous amicaux du mois de février, le sélectionneur pourra compter sur le retour c'Ella Van Kerkhoven, blessée pendant plusieurs mois. Il a fait appel au total à 29 joueuses pour ce rassemblement.Aux côtés des Tessa Wullaert, Tine de Caigny ou encore Janice Cayman, le sélectionneur a rappelé d'autres joueuses comme Jody Vangheluwe et Silke Vanwynsberghe. Féli Delacauw, Aster Janssens sont les deux petites nouvelles d'un groupe qui se passera d'Helen Jaques. La Red Flame aux 97 sélections a pris sa retraite internationale.

Maud Coutereels fait aussi partie des absentes par rapport au match décisif contre la Suisse, qui a envoyé la Belgique à l'Euro 2022.

La sélection