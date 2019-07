Chelsea s'est imposé ce mercredi contre le Barça (1-2). Batshuayi n'a disputé que 20 minutes.

Frank Lampard, l'ancien joueur et actuel entraîneur des Blues, avait décidé d'aligner Abraham en pointe. Ce jeune issu du centre de formation de Chelsea s'est d'ailleurs illustré en inscrivant le premier but de la rencontre en dribblant joliment Ter Stegen. A l'heure de jeu, c'est Olivier Giroud qui est monté avant Michy Batshuayi, entré dix minutes plus tard.

Le Diable Rouge se retrouve - à nouveau - avec une concurrence féroce en pointe de l'attaque londonienne.

Après la rencontre, Lampard était content de la victoire. Il évoquait également la prestation d'Abraham. "Je ne vais pas m'emporter après notre performance d'aujourd'hui mais évidemment, je suis très heureux. Abraham est un buteur. Il a faim de buts. C'est ce que j'aime chez lui, dans son attitude, il a constamment envie de marquer. Je l'avais remarqué l'an dernier quand il jouait en Championship. Il a fait ses preuves dans ce championnat et il doit maintenant les faire à Chelsea."

Avant de parler de la montée de Giroud et de celle de Michy: "Je trouve qu'il a aussi fait de très bonnes choses sur le terrain, avec son style, et il a montré ce qu'il pouvait apporter. C'est pareil pour Batshuayi. Il y a de la concurrence à ce poste. Tout le monde parle de ça. C'est aux joueurs de briller et de montrer qu'ils peuvent assurer au poste d'attaquant. J'ai pleinement confiance en eux"

Michy Batshuayi ne voudra plus se contenter d'un rôle de remplaçant. Mais en Angleterre, les matches s'accumulent et chaque équipe joue - presque - tous les trois jours. Frank Lampard aura donc l'embarras du choix pour faire tourner ses trois attaquants. Ou pourquoi pas, les faire jouer ensemble?