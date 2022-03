Face à une Irlande en plein renouveau, des Diables rajeunis devront prouver aujourd’hui que demain sera encore beau en Belgique.

Une nouvelle dynamique très excitante." La cure de jeunesse des Diables donne le sourire à Roberto Martinez, d’excellente humeur vendredi en début de soirée pour sa conférence de presse à Dublin, juste avant une séance d’entraînement sur le billard de l’Aviva Stadium. Le coach fédéral salive devant la sélection des moins de 50 capes qu’il a mijotée. Mais les défis auxquels il faudra répondre seront nombreux face aux Irlandais samedi (coup d’envoi à 18 h, heure locale, 19 h en Belgique).

1 Garder le même niveau d’exigence sans les stars

Peut-on enlever les Diables les plus expérimentés (et souvent les plus talentueux) en gardant un niveau de jeu comparable ? C’est la grande question de ce rassemblement de mars. À quoi ressemble notre équipe nationale quand les extraterrestres ne sont pas là ? "C’est le grand défi", reconnaît Martinez. "Je veux voir une équipe ambitieuse dans le jeu, une équipe qui a confiance en elle et qui ose."

Pour ça, l’Espagnol ne devrait pas expérimenter dans des largeurs trop inédites. Les Mignolet, Denayer, Boyata, Tielemans, Thorgan Hazard, Vanaken et Batshuayi (ou Benteke) seront là pour assurer le suivi de la philosophie des Diables. La moyenne d’âge du onze de base devrait d’ailleurs être supérieure à 26 ans. Pas une équipe Espoirs non plus donc. Les plus grosses expérimentations devraient avoir lieu mardi à Anderlecht, contre le Burkina Faso.

2 Battre à nouveau une belle équipe après un creux