C’est une bulle que les Diables rouges espèrent percer le plus tard possible. Depuis lundi, l’équipe nationale est installée à Tubize, et les règles y seront plus strictes que d’habitude pour un grand tournoi, coronavirus oblige. Port du masque pour se déplacer dans l’hôtel, respect des normes sanitaires à table. Les joueurs belges avaient eu un avant-goût de ces nouvelles mesures pendant les différentes fenêtres internationales de cette saison, mais, pour l’Euro, la vie en commun pourrait durer jusqu’à six semaines. Or, lors d’un grand tournoi, les familles sont souvent autorisées à rendre visite. Cela avait été bien mis en place pour la Coupe du monde 2018, moins pour l’Euro 2016, et certains joueurs s’en étaient plaints.