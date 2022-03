A quatre jours du Clasico, Eden Hazard est touché à la cheville ! Diables Rouges La Rédaction Le Diable a loupé l'entraînement du Real, ce mercredi matin. © Belga

Si tout va pour le mieux au Real Madrid, la situation d'Eden Hazard ne s'éclaircit pas. Le Brainois s'est fait remarquer par son absence ce mercredi matin à l'entraînement des Merengues. Légèrement touché à la cheville, il a été laissé au repos et le staff médical du club suit l'évolution de cette petite blessure au jour le jour.



Ce dimanche, le Real affronte le Barça dans un Clasico qui s'annonce d'autant plus bouillant que les Catalans ont retrouvé des couleurs, ces dernières semaines. Eden Hazard espère y disputer ses premières minutes de jeu dans un Clasico, lui qui en a raté plusieurs sur blessures et qui est resté sur le banc durant les deux dernières confrontations avec les Blaugranas.



Mais entre cette petite blessure et le maigre intérêt que lui porte Carlo Ancelotti ces dernières semaines (Hazard n'a pas disputé la moindre minute depuis un mois), on doute qu'Eden pourra jouer les premiers rôles dans ce choc...