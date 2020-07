Laurent Ciman et le Toronto FC ont partagé 2-2 contre DC United, lundi, dans leur premier match du tournoi 'MLS is Back' de Major League Soccer, dans le groupe C.

Le duel aurait dû se dérouler dimanche, mais il avait été reporté après un test positif chez DC United et un résultat pas clair chez Toronto. Tous les joueurs ont été retestés et le match a pu se jouer lundi.

Ciman a remplacé Chris Mavinga (ex-Genk) à la 64e. Ayomida Akinola a inscrit les deux buts de Toronto (12e et 44e), à chaque fois sur un assist d'Alejandro Pozuelo, un autre ancien joueur de Genk. Pourtant réduit à dix, DC United est revenu au score grâce à Federico Higuain (84e) et à Frédéric Brillant (90e+1), un ancien joueur du Beerschot et d'Ostende.

La Major League Soccer a repris la compétition, arrêtée après seulement deux journées en mars, par un tournoi à Disney World avec une phase de groupes - dont les résultats compteront d'ailleurs pour le championnat - suivie de matches à élimination directe. Un vainqueur sera couronné le 12 août.

Deux équipes, le FC Dallas et Nashville, ont été obligées de déclarer forfait en raison des nombreux cas de Covid-19 parmi les joueurs et membres de l'encadrement.