Dans un mois, le coup d’envoi de l’Euro sera enfin donné avec le match entre l’Italie et la Turquie au stade Olimpico de Rome. Là-bas, ce sont environ 16 000 supporters qui devraient pouvoir assister à cette rencontre inaugurale, soit 25 % de la capacité du stade. Ces chiffres restent toutefois au conditionnel, comme de nombreux autres éléments qui plongent les fans en plein brouillard.

Des supporters belges pourront-ils assister aux rencontres des Diables rouges ? Combien seront-ils ? Quand pourront-ils obtenir leur précieux sésame ? Dans quelles conditions seront-ils accueillis ? Essayons d’y voir plus clair.

Aucun ticket alloué

Avant le report de l’Euro, 1 029 tickets étaient vendus pour Belgique - Russie dans les blocs belges (achetés via les clubs de supporters), 4 639 pour Danemark - Belgique et 578 pour Belgique - Finlande. Mais à l’heure actuelle, plus aucun Belge n’est en mesure d’affirmer avec certitude qu’il verra les hommes de Roberto Martinez à l’œuvre depuis les tribunes.

Les fans ont soit demandé un remboursement, soit ont été remboursés automatiquement par l’UEFA, ou soit attendent le tirage au sort (voir ci-après). "Beaucoup de supporters ont gardé leur ticket pour la demi-finale ou la finale mais ont décidé d’annuler ceux de la phase de poule et des huitièmes", observe Nicolas Dardenne, alias Obelgix, qui avait pris un ticket pour tous les matchs mais qui n’a désormais plus aucune certitude.

"Vu que la situation n’évoluait pas favorablement, j’ai demandé à être remboursé pour les matchs de poule en janvier dernier", confie-t-il. "J’ai gardé le reste des tickets via le système Follow My Team mais ils ont été automatiquement annulés."