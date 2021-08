Comme on le dit souvent : il n’y a pas de fumée sans feu. Depuis quelques jours, la rumeur enfle. Cette rumeur, c’est celle d’un retour de Big Rom à Stamford Bridge, sept ans après avoir quitté les Blues. Particulièrement courtisé, à raison, Romelu Lukaku est un homme de défi. De challenge.

Alors pourquoi ne pas retourner là où il n’a jamais réussi après avoir brillé en Italie ? Et visiblement, d’après le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, l’attaquant des Diables aurait trouvé un accord avec son ancien employeur. Et quel accord : un salaire de 12 millions d’euros par saison lui tend les bras à Chelsea qui n’attend plus que sa signature sur un contrat longue durée de cinq saisons.