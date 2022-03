Il n’a fallu qu’une ou deux touches de balle pour comprendre qu’Adnan Januzaj était dans une bonne soirée. Bien meilleure que lors de sa dernière titularisation chez les Diables en septembre 2019. "Je me suis mieux amusé qu’à Saint-Marin", souriait l’ailier de la Real Sociedad. "J’ai essayé de m’amuser, de faire mon match. J’ai tenté de faire mon maximum et j’espère avoir marqué des points aux yeux du sélectionneur."

En 55 minutes. Mais Januzaj ne le cache pas : il aurait aimé jouer plus. "Je préfère toujours joueur un peu plus. Je ne sais pas si c’était prévu de me sortir à ce moment mais j’aurai préféré jouer 90 minutes. Plus tu joues, plus l’adversaire se fatigue. Et plus il y a de possibilités pour marquer des buts."

De retour dans les plans à quelques mois du Mondial, comme il en a pris la bonne habitude, l’ailier attend désormais le tirage de vendredi avec impatience. "Tout le monde a envie de savoir dans quel groupe on va tomber. Je serai très attentif au tirage."

En attendant, il tire un premier bilan du rassemblement de la nouvelle génération, qui a montré du bon et du moins bon ces derniers jours. "Il reste beaucoup de travail. Le groupe est jeune. On doit continuer à apprendre pour faire aussi bien que la génération précédente. On a envie de faire aussi bien qu’eux."

Mais dans un premier temps, il a surtout envie de faire aussi bien… avec eux. En passant la fin de l’année 2022 sous le soleil du Qatar.