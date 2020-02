Diables Rouges Adnan Januzaj de retour en forme au bon moment Jérôme Brys

Auteur d'un but incroyable face à Valence la semaine dernière, l'international belge peut propulser la Real Sociedad sur le podium.



Avec à peine 48% de temps de jeu cette saison (647 minutes en championnat), on ne peut pas dire qu'Adnan Januzaj soit dans les petits papiers de son entraîneur. Pourtant, l'international belge n'a jamais baissé les bras et le week-end dernier, il a été récompensé en inscrivant son premier but de la saison, et quel but, face à Valence. Un déclic peut-être pour le jeune Diable rouge (il vient d'avoir 25 ans) qui pourrait, en cas de succès ce vendredi à domicile face à Valladolid, permettre à la Real Sociedad de grimper sur la troisième marche du podium, au nez et à la barbe de l'Atletico Madrid et du FC Séville.



