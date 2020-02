La Real Sociedad a été battue (2-1) sur le terrain de Leganes, dimanche lors de la 22e journée de Liga. Adnan Januzaj, titulaire pour la première fois en championnat espagnol depuis le 8 novembre, a disputé toute la rencontre.

Les Basques ont pourtant ouvert le score via leur attaquant suédois Alexander Isak (20e) mais le club de la banlieue madrilène a égalisé en début de seconde période via Kenneth Omeruo (49e). Leganes, 19e et avant-dernier avant ce match, a arraché les trois points grâce à un but dans les derniers instants sur un beau coup franc lointain signé Oscar (90e+4).

Au classement, la Real Sociedad fait une mauvaise affaire dans la lutte pour la 6e place, synonyme de qualification pour la phase de groupes de l'Europea League. L'équipe basque est 7e avec 34 points, derrière le FC Valence (4e, 37 pts), Getafe (5e, 36 pts) qui doit encore défier l'Athletic Bilbao dimanche, et l'Atlético Madrid (6e, 36 pts). Leganes est désormais 18e avec 18 points, à égalité avec Majorque, 17e et virtuel premier sauvé.