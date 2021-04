Tottenham n'a pu faire mieux qu'un nul ce dimanche face à Newcastle. Un résultat décevant dans la course aux premières places.

Mais ce qui a surpris avant le coup d'envoi, dans la compo des Spurs, c'est l'absence de Toby Alderweireld et Serge Aurier. Les deux défenseurs n'ont pas pu jouer contre les Magpies car ils ont pris trop de temps avant de faire leur test Covid-19 à leur retour de sélection. José Mourinho n'a donc pu aligner son défenseur central belge.

Forcément, le Portugais était remonté en conférence de presse. "Ils n'ont pas fait les tests à temps pour participer à la séance d'entraînement jeudi, pas même vendredi. Ils ne l'ont fait qu'hier (samedi). Les joueurs qui ont atterri à Londres mercredi après les matches internationaux et ceux qui ont joué à Londres, comme dans le cas des Anglais, ont passé le test et ils ont pu s'entraîner jeudi, vendredi et samedi. Je ne veux pas parler d'indiscipline. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est ce que c'est", a déclaré le Special One.

Une vidéo vient toutefois semer le trouble par rapport aux dires du Mou. En effet, dans des images partagées par le club sur les réseaux sociaux, on peut voir la présence de Toby Alderweireld avec ses partenaires à l'entraînement...