Le personnage le plus connu du football estonien n’est pas un joueur ou un coach, mais le président de la fédération, Aivar Pohlak (59 ans). Le dirigeant est l’homme qui, en 2002, a chassé les Diables rouges d’Aimé Anthuenis de son terrain parce qu’ils s’amusaient à se lancer des boules de neige. Avec son look de Hells Angels et ses déclarations contestées, Pohlak est le plus extravagant de tous les dirigeants de l’UEFA. Il nous a reçus dans son bureau à Tallinn, alors qu’il ne fera pas le déplacement ce samedi.