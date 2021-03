Albert Sambi Lokonga espère impressionner pour ses débuts chez les Diables.

Comment il a appris sa sélection : "J’étais en cours de langue (NdlR : il apprend l’espagnol) et j’ai vu un message de félicitations sur mon téléphone. J’ai compris que j’étais sélectionné. J’ai reçu beaucoup de messages. Je suis très fier. J’ai connu un long cheminement pour en arriver là."

Les mots de ses proches : "C’est un aboutissement personnel mais aussi pour ma famille. Mes parents m’ont dit que c’était juste le début, que j’allais continuer. Mon frère (NdlR : Paul-José Mpoku), lui, m’a dit de profiter à fond. Tout comme Vincent Kompany"

Ce qu’il attend du rassemblement : "J’ai envie d’apprendre de gars comme Lukaku ou De Bruyne. Je vais côtoyer les plus grands joueurs au monde. Je veux engranger ce que je peux et tout mettre dans mon sac à dos. (rires) Mais je suis aussi ici pour montrer de quoi je suis capable. Sans aucune pression."

Depuis quand il attendait de devenir Diable rouge : "On a commencé à citer mon nom quand, malheureusement, Axel Witsel s’est blessé. Je me dis qu’aller à l’Euro est un objectif atteignable. J’y crois. Cela dépendra du coach et de mes prestations. Je dois montrer sur le terrain de quoi je suis capable et on verra si ça vient."