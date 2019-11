Serait-ce définitivement la fin d'un cycle à Tottenham ? Alors que les Spurs galèrent à être réguliers (ils restent sur cinq matches sans victoire en Premier League !), plusieurs de leurs cadres pourraient quitter le navire d'ici la fin de la saison.

Le Daily Star parle notamment de Christian Eriksen, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. Le point commun entre les trois joueurs ? Tous seront sans contrat passé le mois de juin. Et selon le quotidien britannique, aucun d'entre eux ne serait enclin à prolonger son bail à Tottenham. Ce qui signifierait que le club ne récupérerait rien sur leur départ en fin de saison.

Si le Danois peut rapporter pas mal d'argent (et encore, sa valeur baisse à mesure que ses prestations se ternissent), ce n'est pas forcément le cas des deux Diables rouges. Alderweireld n'est pas parti cet été malgré une petite clause de vingt-cinq millions d'euros (la Roma s'était pourtant montrée intéressée). Âgé de trente-et-un ans en juin 2020, le Belge ne vaudra pas beaucoup plus d'ici là. Pareil pour son compère, qui affiche quant à lui deux ans de plus sur son passeport.

Il y a peu, Danny Rose avait expliqué que le club ne le prolongerait pas d'ici 2021, soit la date de fin de son contrat, et qu'il irait jusqu'au bout de ce dernier, sans possibilité de revente pour le club. L'exode pourrait bien être encore plus important d'ici l'été, avec la fin d'une aventure longue de cinq ans pour Toby et huit pour Jantje.