Papa vendredi, le défenseur a marqué contre son camp et égalisé ensuite.

C’est une merveilleuse semaine." La fatigue se lit sur son visage. Mais Toby Alderweireld rayonne. Heureux. Comblé. Souriant.

L’Anversois s’extirpe doucement du tourbillon d’émotions qui l’a emporté ces derniers jours. Ces dernières heures. Ce vendredi, sa compagne Shani Van Mieghen a donné naissance au deuxième enfant du couple, un petit garçon, Jace.

Le défenseur n’a pas vraiment eu le temps d’en profiter puisqu’au contraire de Jan Vertonghen, apparu seulement dans le temps additionnel, José Mourinho ne peut pas vraiment se passer de lui. D’où une entame délicate. Plombée par ce but contre son camp quand, sous la pression de Samatta, le Diable n’a pas pu gérer ce centre d’El Ghazi, l’expédiant du gauche au fond des filets de Lloris (9e).

"Ce n’était pas simple, il y avait du vent, de l’effet, le contre et je pensais qu’Hugo allait sortir, a-t-il décrit à la BBC. Mais nous avons dû avancer."

Lui le premier en égalisant comme un avant-centre avec une superbe reprise en pivot après un corner mal négocié par la défense d’Aston Villa (28e). Et même si Engels l’a mangé sur ce duel aérien (54e), ce qui a fait dire à José Mourinho que "de manière assez drôle, je dirais qu’il a marqué trois buts", le doublé de Son a offert un précieux succès aux Spurs au buzzer.

"Nous avons eu plus d’occasions qu’eux, on aurait pu tuer le match avant mais gagner à la dernière minute, c’est pas mal, souriait encore l’Anversois, exténué. Hier, j’ai dû voyager durant huit heures, donc c’était un peu difficile, mes jambes étaient lourdes mais je suis ravi d’avoir aidé l’équipe avec mon but et les gars m’ont aidé aussi. C’est vrai que ce n’était pas mon meilleur match mais c’est une merveilleuse semaine avec la naissance de mon fils."

Et la prochaine s’annonce tout aussi rythmé avec la réception de Leipzig en Ligue des champions puis un déplacement à Chelsea en Premier League.