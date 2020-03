Alderweireld: "Rentrer en Belgique après mon contrat actuel" © Belga Diables Rouges N. Ch.

Nos confrères de Sporza ont pu joindre Toby Alderweireld en Facebook live. Le Diable rouge a ainsi pu évoquer plusieurs thèmes, dont l'inévitable crise sanitaire traversée par l'Europe en ce moment. "La santé des supporters et du reste de la population est le plus important. Je pense que l'Angleterre a deux semaines de retard sur les mesures prises en Belgique et dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, cela devient plus strict."



Il fut également question de sport et de foot belge. L'Anversois a ainsi reconnu être "supporter du Beerschot, mais je suis aussi un grand fan du football anversois dans son ensemble. Je suis heureux que les équipes de ma ville commencent à signifier quelque chose en Belgique." Un discours habile, qui ne lui ferme aucune porte. Car Toby ne serait pas contre une fin de carrière au pays: "Je pense à rentrer en Belgique après mon contrat, qui se termine en juin 2023. Surtout pour mes enfants, qui auront 3 et 5 ans. Mon aînée ira ensuite à l'école primaire et je veux lui donner une enfance normale. Avec une école primaire ordinaire, sans qu'elle ait à voyager."



Voilà une belle porte ouverte aux clubs de Pro League. Le Beerschot doit maintenant essayer d'accéder à l'élite et s'y maintenir, sans quoi il risque de voir Alderweireld filer chez l'ennemi de l'Antwerp ou dans un autre club belge.