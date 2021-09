"On a appris que les médias avaient critiqué la défense, surtout après l’Estonie. Je trouve que ce n’était pas justifié. Contre le Portugal, à l’Euro, on a montré que notre défense avait le niveau. Mais ce n’est pas grave, on accepte les critiques. Écoutez : en Estonie, on n’avait rien à gagner. Mentalement, ce n’était pas facile. Beaucoup de joueurs jouaient devant le ballon, nous voulions apporter du soutien offensif et automatiquement, on a laissé des espaces. Contre la Tchéquie, une bonne équipe qui met beaucoup de pression, on a mis les points sur les ‘i’, même si tout n’était pas encore parfait. Et personnellement, ces trois matchs m’ont fait beaucoup de bien."