À contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle. L’UEFA a confirmé ce mardi l’élargissement des listes de joueurs retenus à l’Euro. De 23, les effectifs seront portés à 26 tout en sachant que les sélectionneurs ne pourront coucher que 23 noms sur chaque feuille de match, eux qui ont jusqu’au 1er juin pour remettre leur liste. "Cela va permettre d’avoir plus de souplesse dans la sélection et de faire moins de déçus", relève Alex Teklak avant de nuancer : "Que les 26 joueurs soient tous alignés serait très étonnant. Mais, dans la structure de liste , chaque poste est doublé et il y aura un joueur supplémentaire par ligne pour apporter une sécurité relative."