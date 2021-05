Devant cette annonce, l'Union belge a décidé de poser directement la question au cabinet du Premier ministre rapporte Het Laatste Nieuws. Et si la décision finale n'est pas encore prise, Alexander De Croo a déjà annoncé la couleur. " Les sportifs olympiques ont déjà été vaccinés. Nous sommes également en train d’accélérer les vaccinations et chacun recevra de toute façon une invitation dans les semaines à venir. Il serait dommage que l’équipe nationale rate la demi-finale, par exemple, parce qu’un joueur a été infecté", a-t-il avancé, selon le quotidien, pour expliquer sa réponse favorable. Tous les Diables Rouges n'ont cependant pas besoin de cette exception puisque certains sont déjà en phase d'être vaccinés à travers leurs équipes.

Le départ des Diables Rouges pour l'Euro se rapproche puisque celui-ci commence le 11 juin prochain. L'Union belge aimerait que ses joueurs et leur staff soient vaccinés avant, et cela même s'ils resteront en bulle et seront testés en permanence. Le ministre flamand des sports, Ben Weyts (N-VA), a annoncé avant-hier que pour lui il était hors de question de faire une exception à la stratégie de vaccination pour l'équipe nationale de football.