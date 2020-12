Parmi les quatre plus grands championnats d’Europe, seuls deux Belges peuvent se vanter de boucler 2020 en tête et avec un statut de joueur important dans leur club : Yannick Carrasco à l’Atletico Madrid et Alexis Saelemaekers à l’AC Milan. Qui aurait pu prévoir cette évolution pour le jeune Bruxellois quand il a quitté Anderlecht le 31 janvier dernier alors qu’il n’était que remplaçant ?

Avant de laisser 2020 derrière nous, on ne pouvait pas passer à côté du footballeur belge qui gardera sans doute le meilleur souvenir de cette année si particulière. Depuis Milanello où il est rentré lundi, après quelques jours de congé, il s’est posé une demi-heure pour nous raconter sa belle histoire, en vidéoconférence.

