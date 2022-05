Sa performance a été épiée par les fans de Chelsea et le staff de Thomas Tuchel. Après son doublé de samedi, Romelu Lukaku était attendu au tournant ce mercredi soir à Leeds. Son coach lui a donné l’occasion de se montrer à nouveau avec une deuxième titularisation consécutive, pour la première fois depuis plus de trois mois. Et il n’a pas déçu.