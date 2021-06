C’est un visage méconnu du grand public qui s’est présenté à la presse à la veille de la rencontre importante des Diablotins au Kazakhstan. Et pourtant, Amadou Onana a déjà fait ses preuves du côté de Hambourg cette saison en disputant 25 matchs. De quoi convaincre Jacky Mathijssen d’en faire son nouveau capitaine pour la campagne à venir. "Je suppose qu’il fera toute la période avec nous. Je pense que c’est un aspect important. De Ketelaere et Verschaeren ont quitté les Espoirs prématurément et ça ne leur a pas réussi", a commenté le technicien. (...)