Au lendemain de Loïs Openda, c'était au tour de l'autre nouvelle tête chez les Diables Rouges de se présenter à la presse avec Amadou Onana. Le joueur de Lille a évoqué son accueil au sein de la sélection de Roberto Martinez : "J'ai été bien accueilli mais je ne m'attendais pas à autre chose. C'était très chaleureux", a expliqué Onana qui n'est pas du genre à connaître des problèmes d'adaptation. "Je suis d'un naturel assez ouvert et j'essaye d'apprendre à connaitre tout le monde."

Au cours de cette première expérience avec les Diables rouges, Onana ne se fixe pas d'objectif précis même s'il reste malgré tout ambitieux : "Je veux donner le maximum pour ne rien regretter. Le but est de montrer pourquoi j'ai ma place en équipe nationale. Mais dans le même temps, je peux apprendre énormément de choses aux côtés des cadres de l'équipe." Le joueur de 20 ans espère dès lors profiter des quatre matchs pour décrocher sa première cap chez les Diables : "Peu importe la position qu'on me demande d'occuper, que ce soit en 6 ou en 8, je me mets à disposition du coach. C'est déjà exceptionnel de faire partie de la sélection, la plupart des jeunes joueurs en Belgique en rêve. Mais pouvoir jouer mes premières minutes, ce serait encore mieux."