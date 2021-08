Ancelotti est optimiste: "Eden Hazard est prêt à jouer, je suis convaincu qu'il reviendra à son meilleur niveau" Diables Rouges N. Ch. Le Real Madrid débute sa saison à Alaves, ce samedi à 22h. © AP

La première conférence de presse de veille de match de Carlo Ancelotti a commencé comme la dernière de Zidane s'était terminée la saison passée: par des questions sur Eden Hazard. Et l'entraîneur du Real a bien choisi ses mots, pour calmer toute polémique éventuelle: "Eden est arrivé en bonne santé à la reprise des entraînements. Il a travaillé individuellement au début et a rejoint le groupe il y a dix jours. Il est affûté et prêt à jouer."



Reste à savoir si le Brainois sera titulaire pour ce premier match. Ancelotti semble compter sur lui: "Je suis convaincu qu'il reviendra à son meilleur niveau."



Un meilleur niveau que le Diable avait effleuré contre le Portugal, lors de l'Euro. Espérons qu'il pourra débuter cette saison sur ces mêmes bases et surtout sans se blesser.