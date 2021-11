Ce samedi, le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano. Et après avoir passé des mois complets à descendre Eden Hazard, tous les médias espagnols se demandent désormais s'il va recevoir du temps de jeu après s'être contenté de 5 minutes contre Elche le week-end dernier et d'un échauffement qui n'a jamais pris fin contre le Shakhtar, en milieu de semaine.



Le cas du Diable rouge a donc été abordé à plusieurs reprises durant la conférence de presse de veille de match de Carlo Ancelotti. "Le joueur est mécontent car il connaît ses qualités, se montre professionnel et s'entraîne bien. Il mérite du temps de jeu et il aura des minutes, d'ailleurs", a lancé l'Italien. Avant de préciser: "Il doit garder la foi pour obtenir ce temps de jeu. Mais je ne peux pas vous dire s'il aura ces minutes demain ou plus tard. Par contre, je peux dire que je suis désolé de cette situation car il est très professionnel."



Un journaliste a alors demandé si une titularisation était envisageable: "J'ai dit qu'il aurait peut-être des minutes... mais le titulariser, je dois y penser" a lâché Ancelotti en laissant planer le doute. Avant de préciser qu'il ne ressent pas le besoin de faire tourner son équipe: "Je ne pense pas que les joueurs sont très fatigués et garder la dynamique du groupe est important."



La place de Vinicius Junior, en grande forme actuellement, n'est pas la seule qu'il peut briguer: "En 4-3-3, Eden peut jouer à gauche mais également à droite", a rappelé son coach. Rodrygo, Valverde (actuellement blessés), Asensio, Camavinga et Lucas Vazquez ont tous occupé l'aile droite au moins une fois ces dernières semaines. Eden Hazard pourra-t-il mettre tout le monde d'accord ?