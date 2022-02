Le temps de jeu d'Hazard est un sujet qui pose question au Real Madrid, mais Carlo Ancelotti a décidé de clarifier la situation alors qu'il avait renvoyé Hazard sur le banc, jeudi soir, après lui avoir demandé de partir à l'échauffement face à Bilbao en Copa del Rey. "Il n'y a pas de problème personnel avec lui, ce n'est pas non plus une question de physique, il n'y a pas de problème que nous cachons à propos d'Hazard. Pas de secret." Les Madrilènes se sont inclinés dans les derniers instants contre l'Athletic Bilbao après avoir partagé l'enjeu contre Elche lors de la dernière journée de Liga. Karim Benzema était absent du groupe pour le mach de coupe, à cause d'une blessure à l'ischio. Il ne fera d'ailleurs pas son retour pour le match contre Grenade, dimanche. "Benzema ne jouera pas. Il s'est amélioré, mais n'est pas encore à 100%", a annoncé Ancelotti. Bien qu'il ait participé à l'entraînement de vendredi, l'attaquant français devra être patient et attendre "encore deux ou trois jours", avant de revenir à la compétition. Le coach devra également composer sans Vinicius, suspendu.