Tout frais champion d'Europe avec Liverpool, Andrew Robertson doit mener l'Ecosse, dont il est le capitaine, vers un exploit mardi à Bruxelles contre la Belgique. "C'est le genre de matchs que tu veux jouer", a lancé lundi le latéral en conférence de presse.

"Tu veux toujours jouer contre les meilleurs et faire de ton mieux", a expliqué Robertson, 25 ans. "Il y a beaucoup de joueurs de Premier League en face, c'est une équipe fantastique. Nous sommes impatients de jouer et d'essayer d'engranger de la confiance supplémentaire. Nous devrons être à 100%."

L'Ecosse s'était inclinée 0-4 face à la Belgique en septembre dernier, en amical. "Par rapport à ce match, nous nous sommes développés comme équipe. Il y a eu des changements depuis. Nous pouvons faire mieux, nous avions commis des erreurs horribles, il faudra corriger cela. Nous devrons être plus structurés et plus intelligents", a détaillé le latéral de Liverpool.

"Depuis le match contre l'Angleterre (2-2 en qualification au Mondial 2018), nous n'avons plus pris de point contre les grandes équipes. Pour obtenir un résultat, il faudra sans doute espérer un 'offday' de la Belgique, car ils ont plus de qualités. Ce pays est en pleine ascension après les résultats de ces dernières années. Si la Belgique joue à son meilleur niveau, nous devrons profiter de la moindre occasion. Nous devons être durs à battre et viser les trois points. Nous avons les joueurs pour leur faire mal. Il faudra faire un match sérieux."

L'Ecosse ne s'est plus qualifiée pour un grand tournoi depuis le Mondial 1998. "Nous voulons remettre l'Ecosse sur la carte du football", a affirmé Robertson.

Avec Liverpool, Robertson a eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises Eden Hazard sur sa route. "C'est probablement le meilleur joueur contre lequel j'ai joué. C'est un joueur fantastique, l'un des meilleurs du monde. Il mérite son transfert au Real Madrid. Nous devons montrer du respect par rapport à ses capacités, mais essayer de ne pas avoir trop de respect sur le terrain", a conclu Robertson.