"Nous avons décidé que les villes et communes pourront placer des écrans", a-t-elle indiqué, même s'il y aura des limitations quant au nombre de spectateurs. Interrogée par ailleurs par VTM Nieuws, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a insisté sur l'importance des valeurs-seuils définies pour chaque palier du "plan d'été" établi mardi par le Comité de concertation. Elle a indiqué également qu'un plan d'actions va être mis sur pied d'ici la fin du mois avec la police, pour assurer la mise en œuvre de ces assouplissements successifs.

"Je pense que beaucoup de gens trouvent (dans le plan) au moins partiellement satisfaction. Beaucoup de choses seront de nouveau permises, sous conditions bien sûr", a indiqué la ministre. Celle-ci confirme que les "piliers" expliqués par le Premier ministre, soit les évolutions attendues de la vaccination et l'occupation des soins intensifs (et hospitalisations Covid en général) sont bien des paramètres importants qui seront suivis avec attention, conditionnant la concrétisation des avancées présentées. "On ne peut pas être trop prudent".