L'entraîneur italien est un véritable fan de son attaquant.

Brillantissime hier avec l'Inter Milan, Big Rom' a martyrisé la défense napolitaine avec un doublé. Après la démonstration du Diable rouge, Antonio Conte a voulu, s'il fallait encore le faire, défendre son avant face à ses détracteurs: "J’ai entendu des gens dire que Lukaku était un âne. Et j’en ai entendu d’autres il n’y a pas longtemps. C’est facile de dire du bien de Lukaku maintenant, mais quand on regarde quelques semaines en arrière…"

Ensuite, l'ancien coach de Chelsea a déclaré sa flamme à son attaquant. "J’ai toujours dit que Romelu était un diamant brut qui avait besoin de travail pour le polir. C’est pareil pour Lautaro Martinez. Ces gars ont 26 et 22 ans, ils sont encore jeunes. Je voulais vraiment Romelu lorsque j’étais à Chelsea, et même quand j’étais à la Juventus. Je le voulais et maintenant je peux travailler au polissage du diamant"

Nul doute qu'Antonio Conte est entrain de réussir son pari.