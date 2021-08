Le préparateur physique est attendu comme l’homme qui doit relancer Eden Hazard. Décryptage avec Mario Innaurato.

Derrière tout entraîneur, il y a un staff. Et au Real Madrid, Carlo Ancelotti a passé toute la pré-saison aux côtés de son préparateur physique, Antonio Pintus. Passé notamment par la Juventus, Chelsea, Monaco, Palerme, Sunderland et plus récemment par l’Inter avec Antonio Conte, l’Italien de 58 ans a été rappelé pour un deuxième passage au Real Madrid, après celui de 2016 à 2019.

"Je sais que c’est le Real Madrid qui a décidé de faire appel à Antonio Pintus et non Carlo Ancelotti", assure son homologue belgo-italien Mario Innaurato, passé par le Milan AC, la Fiorentina, Séville et évidemment Anderlecht et les Diables rouges. "Le rôle de Pintus va donc être fondamental. Le club lui a donné beaucoup d’atouts."