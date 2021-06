Ce jeudi soir, les Diables retrouvent "Ieur " stade Roi Baudouin, après avoir enchaîné quatre rencontres (et quatre victoires) à Den Dreef sur une pelouse fort critiquée en mars. Il faut remonter au début du mois d’octobre 2020 et un match amical contre la Côte d’Ivoire (1-1) pour trouver trace des Diables au Heysel. À l’époque, 7 000 spectateurs avaient pu assister à la rencontre dans le respect des conditions sanitaires. Ce ne sera pas le cas ce jeudi, malgré les appels du pied de la fédération aux autorités. Ce sera le huis clos pur et dur comme ce fut le cas au Heysel en septembre 2020 pour la réception de l’Islande (5-1). Ou plus récemment pour la finale de la Coupe de Belgique entre Genk et le Standard.