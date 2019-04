Depuis des semaines, les rumeurs vont et viennent concernant un probable transfert d'Eden Hazard qui souhaiterait quitter Chelsea dès cet été. Des sommes colossales sont évoquées.

The Sun pense savoir le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour attirer le capitaine des Blues. 460.000 euros, voilà ce que serait prêt à proposer la Casa Blanca au petit stratège. Ce salaire astronomique le placerait à la quatrième position des joueurs les mieux rémunérés de la planète, selon les estimations apportées par Forbes début d'année.

Quatrième plus gros salaire de la planète foot

Avec 23,92 millions d'euros par an, le Belge ne serait devancé que par Cristiano Ronaldo (53,66 millions d'euros), Neymar (63,63 millions d'euros) et l'inévitable Lionel Messi, qui gagnerait tout de même trois fois plus avec ses 74 millions d'euros annuels.

À ce salaire, des bonus pouvant atteindre 17 millions pourraient s'y ajouter. Par la même occasion, Eden Hazard deviendrait le joueur le plus cher du vestiaire madrilène depuis le départ de Ronaldo à la Juventus cet été. Il devancerait le Galois Gareth Bale qui ne gagnerait, lui, que 19 millions par an.

Si l'ensemble de ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, cela donne une idée de la galaxie dans laquelle s'apprête à entrer le capitaine des Diables rouges.