Ce dimanche, Leicester se déplace à West Ham dans un match crucial pour la course aux qualifications pour la Ligue des champions. Mais, en coulisses, les Foxes jouent gros également. Comme il le révélait lors d’une interview accordée à la DH fin mars (des propos appuyés par The Athletic depuis), Youri Tielemans et son club ont entamé les discussions initiales concernant une éventuelle prolongation de contrat.