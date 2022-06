L'Antwerp voit les choses en grand et c'est peu de le dire ! Après avoir intronisé le controversé Marc Overmars au poste de directeur sportif, l'ancien coach de Wolfsburg et international néerlandais Mark van Bommel est arrivé en remplacement de Brian Priske comme nouvel entraîneur du Great Old.

Désormais le club anversois s'attaque à renforcer considérablement son effectif. L'international néerlandais Vincent Janssen (ex-Tottenham) est sur le point de signer son contrat, obtenant du même coup le plus gros salaire de Belgique, alors que Toby Alderweireld est cité pour faire son retour à Anvers depuis plusieurs semaines.

Mais Paul Gheyssens et les dirigeants anversois ne comptent pas s'arrêter là puisque selon les informations du Laatste Nieuws, le club pourrait réaliser un nouveau gros coup en attirant Dries Mertens au Bosuil. En fin de contrat à Naples, le meilleur buteur de l'histoire des Partenopei n'a toujours pas prolongé. Si le Diable rouge espère encore rester à Naples (où il joue depuis 9 ans), aucune proposition de nouveau contrat ne lui a été adressée jusqu'à présent.

S'il s'avère qu'il n'est pas prolongé en Italie, Mertens pourrait envisager un retour en Belgique, même s'il n'a jamais exclu la possibilité d'une aventure dans un pays exotique. Quoi qu'il en soit, l'opération s'annonce à nouveau très coûteuse pour les Anversois.

Interrogé par nos confrères de Gazet van Antwerpen, le club a néanmoins démenti un intérêt pour le Diable rouge : "Mertens n'est pour le moment pas une piste", a réagi le club, "il n'y a simplement aucun intérêt concret."