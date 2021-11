Roberto Martinez l’a confirmé à l’issue de la qualification samedi : le prochain rassemblement des Diables, fin mars, se fera avec uniquement des joueurs à moins de 50 caps. "Ce sera l’occasion de voir d’autres joueurs et de prendre des informations dans un groupe très compétitif où la concurrence est grande", précise le sélectionneur.

En théorie, on retrouvera donc les Diables en 2022 sans Vertonghen (135 caps), Witsel (119), Alderweireld (118), Eden Hazard (116), Mertens (103), Lukaku (101), Courtois (94), De Bruyne (87), Vermaelen (85), Carrasco (54) et Meunier (53). Soit onze joueurs qui peuvent former une sacrée équipe type (voir infographie).

© IPM

Mais qui verra-t-on sur la pelouse alors ? En ne prenant en compte que les joueurs de moins de 50 caps, le onze peut avoir belle allure quand même. À voir dans quelle catégorie Martinez placera Tielemans (47 caps). S’il est là, il jouera. Sans lui, ça pourrait être la chance de Sambi Lokonga (1). Ou une nouvelle opportunité pour Dendoncker (23).

En défense, pour le poste à gauche, Theate pourrait avoir de bonnes chances de fêter sa première cap. On peut aussi imaginer que l’idée du sélectionneur est de voir l’avenir avec De Ketelaere (3) et Doku (10) en soutien de l’attaquant, qui pourra être Batshuayi (39) ou Benteke (43). Si Castagne (20) est confirmé dans la dernière ligne, Saelemaekers (6) pourrait en profiter à droite. Dans le but, Casteels (2) pourrait prendre l’avantage face à Mignolet (31), qui n’a plus grand-chose à prouver.

Il ne faut donc pas imaginer une abondance de nouvelles têtes et une équipe U21 au mois de mars puisqu’il ne faut pas oublier non plus Thorgan Hazard (40), Denayer (33), Vanaken (16), Boyata (27), voire Praet (14) et Origi (30). Il reste encore à désigner les adversaires. La possibilité d’aller jouer un tournoi au Qatar existe.