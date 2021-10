On aurait voulu être une souris pour entrer incognito dans le vestiaire belge du Juventus Stadium à la pause. Aussi bien jeudi contre la France que dimanche face à l’Italie. Que s’y passe-t-il pour que les Diables en ressortent si mal ? Ou que ne se passe-t-il pas ? On n’aura pas la réponse mais notre Final Four aura été gâché par ces entames de seconde période loupées. La conséquence fait mal malgré l’intérêt relatif de cette mini-compétition : on repart avec la médaille en cioccolato alors qu’il y avait mieux à faire. Peut-être bien mieux même. Frustrant.

Les deux buts italiens venus sur des erreurs des deux gars de Leicester

Les Belges vont repartir d’Italie avec la rage. À l’image de Tielemans, occupé à apporter une réponse de champion aux critiques sur sa prestation contre la France avant de mal relancer un corner en tout début de deuxième mi-temps et de permettre à Barella d’envoyer une volée dans le but de Courtois. Il s’est écroulé sur la pelouse avant de s’écrouler dans le jeu et d’être sorti rapidement par Martinez. Frustrant.