La Belgique de Roberto Martinez a concédé, vendredi contre les Pays-Bas, sa huitième défaite (1-4), en septante et un matchs. Il y a eu beaucoup de choses à dire, et il en restera encore à commenter, au terme du plus lourd revers à domicile des Diables sous la direction du technicien espagnol.

Il sera surtout intéressant de voir quelle sera la réaction de Hazard et ses équipiers, contre la Pologne, ce mercredi. L’attention sera portée sur le dispositif tactique - y aura-t-il du changement, et pas seulement d’hommes ? -, mais aussi sur les intentions, surtout dans un stade Roi Baudouin qui avait raccompagné les Belges sous les sifflets, vendredi soir.



(...)