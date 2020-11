Contre toute attente, l'AC Milan réalise un grand début de saison. Les Rossoneri trônent en tête de la Serie A avec un bilan de 17 points sur 21. S'il n'est pas toujours titulaire, Alexis Saelemaekers a sa part dans la réussite actuelle des Milanais : "J'ai la confiance du coach et celle de l'équipe ce qui est très important pour moi. J'en suis très content. Si je continue comme cela, je peux aider l'équipe et c'est ce qui compte le plus pour moi. J'espère que je vais pouvoir continuer à m'améliorer jour après jour et démontrer que je suis un bon joueur pour cette équipe", a-t-il expliqué sur le site de son équipe.

Auteur d'un but cette saison contre l'AS Rome, l'ancien Anderlechtois veut continuer à jouer plus offensivement que dans le championnat de Belgique, lui qui est plus souvent aligné en tant qu'ailier offensif à l'AC Milan : "J'aime jouer offensivement, dans la partie de terrain de l'adversaire. Je sens que je peux me le permettre de plus en plus souvent ce qui est positif. C'est très important pour moi d'inscrire des buts. C'est la chose la plus importante en football. Et de cette manière, je peux aider l'équipe donc j'espère pouvoir continuer comme cela."

Ce dimanche, les Rossoneri se déplacent à Naples, actuel troisième de Serie A, pour un match très important : "On a travaillé dur parce que dimanche, nous jouons un match important. L'entraîneur, Stefano Pioli réalise un très bon travail depuis plusieurs mois. L'équipe s'améliore depuis le début de la saison. On travaille dur tous les jours au centre d'entrainement à Milanello et cela se reflète dans nos performances sur le terrain. On espère continuer sur cette voie toute la saison."

Face à Naples, Alexis Saelemaekers croisera la route de Dries Mertens qu'il a côtoyé toute la semaine en équipe nationale.