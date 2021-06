Décidément, les propos de Thomas Meunier continuent de faire réagir les Français . A sa sortie du match face à la Russie, le Diable rouge avait estimé qu'il faudrait "une belle armada pour vaincre les Belges", qui sont numéro 1 mondial. Sur le plateau de l'Equipe, des consultants français avaient vivement fustigé ce qu'ils avaient estimé être un trop-plein de confiance en soi. "Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites", avait ironisé Gilles Favard. Johan Micoud, ex-joueur des Bleus, avait encore ajouté que les Belges avaient "un énorme boulard en général".Le joueur de Dortmund n'avait pas manqué de répondre sur Twitter aux commentaires des Français. "Personne semblant n'aimer personne + qu'elle-même. Parle souvent d'elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité", avait-il écrit sur le réseau social à l'oiseau bleu.Mais quelques heures plus tard, le latéral belge a à nouveau fait l'objet d'attaques de la part de journalistes français. L'un d'entre eux a notamment retweeté la photo des Bleus dans l'avion qui les emmène à Munich, où ils doivent défier l'Allemagne (mardi 21h), avec un commentaire adressé à Thomas Meunier. "Ça va, c'est une bonne armada ça?", a-t-il demandé ironiquement au Diable rouge. Ce à quoi l'ex-joueur du PSG a répondu sans attendre: "Magnifique même !"