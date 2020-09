Après son autobut en finale d'Europa League, Romelu Lukaku n'a "pas parlé pendant quatre jours" Diables Rouges N. Ch. Le Diable rouge s'est confié pour la première fois sur cette finale d'Europa League perdue. © Reporters

S'il avait marqué dans ce match le plus important de la saison face à Séville, Romelu Lukaku avait ensuite dévié une frappe non-cadrée dans son propre but. Un autogoal et une défaite qui l'ont miné pendant longtemps, comme l'a confié notre compatriote à la Gazzetta dello Sport ce jeudi: "C'était un moment très difficile pour moi. Pendant quatre jours, je n'ai pas dit un mot".



Malgré une excellente saison, l'Inter Milan n'a remporté aucun trophée en 2019-2020: "On a été éliminé en demi-finale de Coupe et on a perdu le championnat pour un point. Puis il y a eu cette finale d'Europa League... tu peux accepter la défaite mais à condition d'en tirer les leçons pour progresser".



Lukaku assure d'ailleurs avoir tiré des enseignements de la demi-finale perdue contre la France, au Mondial 2018: "On joue avec plus de grinta. On n'a pas besoin d'avoir la balle constamment. Désormais, on marque même quand on joue moins bien".