Diables Rouges Après son opération à Dallas, Eden Hazard fera sa revalidation aux côtés de Lieven Maesschalck N. Ch.

Ce sont nos confrères du quotidien espagnol Marca qui l'annoncent: le Diable travaillera à Anvers pour espérer être au top pour l'Euro. On le sait, Eden Hazard sera opéré ce jeudi à Dallas de sa blessure à la cheville droite. La fissure au tendon distal dont il souffre sera mise entre les mains du spécialiste Eugene Curry, l'un des meilleurs du monde dans son domaine. Le Dr Curry utilise des techniques avancées qui devraient permettre de réduire au maximum l'absence des terrains du Brainois. Les premières prévisions font état de deux mois d'absence, mais il faudra attendre que l'opération soit faite pour avoir une estimation plus précise.



Si ces deux mois d'absence se confirment, Hazard pourrait rejouer dès le mois de mai avec le Real, même si l'on sait déjà que Zidane ne prendra aucun risque avec son n°7. Le Real terminera sa saison par des matches contre Alavés, Grenade et Villarreal les 10, 13 et 17 mai. Mais c'est avant tout lors de l'Euro, qui débutera le 13 juin pour les Diables, qu'Hazard espère pouvoir faire son retour. On se souvient d'ailleurs que Martinez n'avait pas hésité à sélectionner Kompany, seulement disponible à partir des huitièmes de finale, lors du Mondial 2018. Ce qui pourrait donc offrir un petit délai supplémentaire au capitaine des Diables.



Comme l'annoncent nos confrères de Marca, Hazard fera d'ailleurs sa rééducation aux côtés de Lieven Maesschalck. Le physiothérapeute le plus réputé de Belgique fait toujours partie du staff des Diables et aura donc un oeil sur l'évolution du joueur qui viendra se soigner dans son cabinet Move to Cure.