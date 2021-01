478 jours. Tel est le temps que Michy Batshuayi a dû attendre avant d'enfin inscrire un nouveau but en Premier League. Ce mardi, Batsman a vaincu le signe indien en marquant dans les arrêts de jeu lors de la défaite contre West-Ham de son équipe (2-3). Avant celui-là, il faut remonter au 6 octobre 2019 pour trouver trace de la dernière rose plantée par le Diable en championnat. Son dernier but toutes compétitions confondues datait du 25 janvier 2020. C’était en Coupe d’Angleterre, face à Hull, et avec le maillot de Chelsea. Une éternité.

Avec l'arrivée de Jean-Philippe Mateta, on aurait pu penser que l'attaquant allait baisser les bras. Ce serait mal connaître le numéro deux derrière Romelu Lukaku en équipe nationale. Après la rencontre, Roy Hodgson ne s'est pas épanché sur le sujet. "Ce but est une maigre consolation. Bien sûr, je suis heureux de les voir marquer (NDLR Zaha et Batshuayi) mais vous ne l'êtes réellement que si cela vous permet d'obtenir les trois points. Quand vous avez concédé trois buts dont deux sur phases arrêtées, il est difficile d'être positif. Je pensais que nous serions mieux dans la rencontre."