Le défenseur ne sera plus sous contrat d'ici juin 2020. Et contrairement à Toby Alderweireld, les choses ne semblent pas aussi simples à régler.

Toby Alderweireld, Christian Eriksen, Jan Vertonghen: ce sont ces trois joueurs que José Mourinho devait convaincre de prolonger leur contrat à Tottenham. Pour le premier, la mission est accomplie depuis ce vendredi, étant donné que le Diable rouge a paraphé un nouveau bail courant jusque 2023. Alors que le Belge était annoncé partant à chaque mercato sous Mauricio Pochettino, le voilà prêt à poursuivre l'aventure chez les Spurs.

Mais pour les deux autres, la situation est plus complexe explique le Special One himself. "La seule chose que je puisse vous dire à propos de Christian, c'est que j'ai envie de le voir continuer à jouer pour nous. Excepté cela, je ne vous dirai rien d'autre", a-t-il déclaré en conférence de presse, avant d'évoquer le cas Vertonghen. "Un joueur, ça signe un contrat quand tout le monde est d'accord: le club, ici je parle de moi et de Daniel Levy, le joueur, la famille et l'agent. Si l'une des parties ne l'est pas, ça devient difficile, à moins que le joueur change d'agent et en prenne un nouveau qui est OK, lui." Ce serait donc du côté de son représentant que ça coincerait pour Super Jan.

Très en forme ces dernier temps malgré un replacement sur la gauche en l'absence de Ben Davies, le défenseur s'est même montré décisif en marquant le but de la victoire face à Wolverhampton dans une partie où son club subissait les débats. Autant dire que le Mou ne souhaite guère voir un tel atout être en mesure de négocier avec des concurrents européens et ce dès le 1er janvier ! "On dirait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui paraissent parfois plus importants que les joueurs et les clubs, des gens qui ont de l'importance dans la prise de décisions", a conclu Mourinho. "Dans le cas de Toby, la famille et l'agent étaient contents de le rendre heureux. C'était donc facile."

Apparemment plus que dans le dossier de son coéquipier...