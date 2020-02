Thibaut Courtois et le Real Madrid s’apprêtent à affronter Manchester City dans une des affiches les plus alléchantes de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Merengues avaient été éliminés par l’Ajax à ce stade de la compétition l’année dernière. À cœur ouvert et avant la blessure d’Eden Hazard, le Diable passe sa saison en revue et se livre sur les objectifs du Real.

Si vous regardez où vous étiez à 16 ans et où vous êtes aujourd’hui, vous auriez pu imaginer un tel parcours ?

"Non. C’est un rêve qui ne se réalise que rarement. Quand j’ai joué mon premier match contre Gand, j’espérais peut-être juste réussir à faire carrière à Genk, au plus haut niveau en Belgique, dans un grand club. Après quand on joue bien, des clubs étrangers font part de leur intérêt. Mais jouer pour le club de tes rêves un jour : c’est impensable !"

(...)