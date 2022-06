Le rideau est tombé sur la saison 2021-2022, et déjà un coin du voile de la saison 2022-2023 est levé. Elle sera inédite, avec une Coupe du monde organisée au Qatar, pendant l’automne (21 novembre - 18 décembre), et la nécessité de mettre les compétitions de clubs sur pause.

Cela donnera un calendrier un peu plus démentiel, avec notamment des phases de poules des compétitions européennes ramassées sur deux mois, en trois blocs de deux semaines (première et deuxième journées entre le 6 et le 15 septembre ; troisième et quatrième journées entre le 4 et le 13 octobre ; cinquième et sixième journées entre le 25 octobre et le 3 novembre), là où habituellement, elles étaient réparties sur trois mois, de septembre à décembre.