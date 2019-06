Roberto Martinez l’a confirmé la semaine dernière en Italie : une fois la qualification pour l’Euro décrochée, combiner le poste de sélectionneur et celui de directeur technique national ne sera plus possible. "

Il faudra deux personnes, il y aura trop de travail", a justifié le technicien.

Pour lui succéder, un nom se dégage : celui d’Ariël Jacobs. Nommé en janvier responsable de la commission jeunes de la Pro League qui a pour but de réunir les responsables des centres de formation des clubs pro, le Diegemois a depuis son entrée en fonction assisté à plusieurs réunions où Martinez était également présent. Son profil, avec une expérience fédérale importante (dix ans à la tête des Diablotins entre 1989 et 1999) et un vécu en club imposant, fait de lui un favori à la succession du Catalan.

"Si cela peut m’intéresser ? Je n’ai pas encore été contacté en tout cas et il est un peu trop tôt pour répondre", nous a expliqué celui qui a mis fin à sa carrière d’entraîneur en juillet 2014 après une dernière expérience à Valenciennes.