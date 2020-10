Passé par Lokeren et le Cercle, Arnar Vidarsson est T1 des U21 et directeur technique de l’Islande.

Le plus belge des Islandais reste Arnar Vidarsson (42 ans), actuellement directeur technique et coach des U21 islandais, qui ont affronté le Luxembourg mardi soir. "En combinant ces deux fonctions, je suis un peu le Martinez islandais", sourit-il. "Mais je reste très modeste. Quand j’ai été désigné, les gens disaient : ‘Qu’est-ce qu’il vient faire ici ?’ C’est normal. Je n’ai jamais joué en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, les pays qui sont des références. Certes, mon papa a été international et je totalise 52 capes, mais je n’ai jamais été un international de haut niveau. Or, je suis un travailleur et mon pays semble l’avoir compris."

(...)