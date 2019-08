Et encore un Diable rouge qui bouge, un ! En parvenant à arracher son transfert à l'Inter Milan, Romelu Lukaku a clos l'un des gros dossiers de ce mercato estival. Si le joueur de 26 ans est tout heureux de quitter Manchester United et de rejoindre Antonio Conte (un coach qui l'apprécie depuis un bout de temps), le bonheur est partagé par les supporters intéristes.

Ceux-ci se sont d'ailleurs présentés en masse à l'aéroport de Milan, où a atterri leur nouvel avant-centre au milieu de la nuit. Selon le journaliste Fabrizio Romano, près de 200 Nerazzurri ont acclamé Big Rom', recruté pour la somme de 65 millions (plus des bonus et un pourcentage à la revente). Ce dernier aura sans doute apprécié les chants entonnés en son honneur par les Intéristes.

Plus tard, c'est au centre de son nouveau club que le joueur s'est rendu, histoire de passer sa visite médicale et de signer un contrat de cinq ans et surtout de refermer définitivement le dossier milanais.

Dans la nuit, l'agent de Lukaku, Federico Pastorello, avait déjà vendu la mèche sur Instagram en publiant une photo dans un jet privé avec le Diable rouge: "Direction Milan !"