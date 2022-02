Transféré d'Ostende l'été dernier, Arthur Theate est en train de vivre une très belle première année à Bologne. Titulaire indiscutable dans l'équipe de Serie A, le défenseur central a également fait ses débuts chez les Diables en novembre dernier lors des derniers matchs qualificatifs de la Belgique en vue de la Coupe du monde 2022. S'il avait déjà été appelé pour le Final Four de la Ligue des Nations en octobre, le Liégeois a fait ses grands débuts face aux Gallois.

"La rencontre face au pays de Galles restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est mon plus beau souvenir avec les Diables pour l'instant", s'est remémoré Theate au micro de nos confrères de la RTBF, lui qui avait disputé 85 minutes face aux Dragons gallois, "mais je reste également marqué par ma première sélection. Quand le sélectionneur prononce mon nom en conférence de presse, cela reste un moment magnifique. Je dois bien avouer qu'en équipe nationale, il n'y a que des bons souvenirs."

Petit nouveau dans l'effectif des Diables, Arthur Theate a été agréablement surpris par l'accueil des tauliers : "Tous les joueurs sont tops avec les nouveaux venus. Chez les Diables, mon grand ami, c'est Thomas Meunier mais quand je suis arrivé, Lukaku m'a immédiatement expliqué que si j'avais besoin de quelque chose, je ne devais pas hésiter à lui demander", sourit l'ancien ostendais qui estime que cette ambiance au sein du groupe est une grande force des Diables : "Tout le monde est bienveillant avec tout le monde dans ce groupe, c'est exceptionnel."

À la Coupe du monde au Qatar ?

Avec l'arrêt de carrière de Thomas Vermaelen, une place s'est libérée en défense centrale chez les Diables en vue de la Coupe du monde 2022 dans un peu moins d'un an. Theate lui-même espère bien entendu faire partie du voyage au Qatar : "Si je vous disais que je ne l'espérais pas, vous ne me croiriez pas. Mais si je ne suis pas dans le groupe, je ne serai pas déçu. Je préfère prendre jour après jour et si j'en suis, tant mieux. Dans le cas contraire, je me battrai pour faire partie du groupe lors du prochain tournoi."

Mais il estime que la retraite de l'ancien défenseur d'Arsenal n'augmente pas ses chances : "Il libère sans doute une place, mais à côté de moi, il y a beaucoup de joueurs qui poussent derrière, on a beaucoup de qualité en Belgique. Je devrai travailler et me donner au maximum", lance Theate qui se félicite de voir Vermaelen intégrer le staff des Diables, "apprendre d'un tel joueur, avec une aussi belle carrière, c'est extraordinaire. D'autant qu'il connaît les Diables rouges par coeur ainsi que notre système. C'est un grand atout pour notre équipe nationale de pouvoir compter sur lui qui a déjà tant apporter en tant que joueur."